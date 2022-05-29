В Берлине проходит большой марафон в поддержку Украины: выступят Мадонна, Bono и Калуш (видео)

Свои видеообращения также обнародуют многие мировые лидеры

В Берлине и Киеве одновременно начался второй благотворительный телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Событие также будет ретранслироваться во многих европейских странах благодаря платформе UNITED24, а все пожертвования будут перечислены на счета НБУ.

В Украине его транслируют на всех каналах, транслирующих единый марафон новостей, среди которых 1+1, ICTV, Україна, Интер, Рада, UA: Перший и ТЕТ.

Как видно на кадрах с Берлина, посмотреть на концерт собралась многочисленная аудитория, а свое видеообращение уже обнародовал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, который на английском языке заявил, что "путин победить не должен".

Также он напомнил, что его страна оказывает финансовую помощь Украине, принимает беженцев и даже отказалась от своего многолетнего запрета на поставки вооружения в страны, где ведутся активные боевые действия.

Ожидается, что в Берлине также выступят "Океан Эльзы", Тина Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитела, ONUKA, Kadebostany, alyona alyona и конечно же победители Евровидения Kalush Orchestra. Кроме того с обращениями выступят другие мировые лидеры, включая и президента Украины Владимира Зеленского, а также мировые звезды Madonna, Bono и Francisco Gomez

Стоит отметить, что дата 29 мая выбрана не просто так. Именно в этот день отмечается День Киева, который в этом году празднует 1540-летие. Хоть обычно в этот день в украинской столице проходят масштабные празднования, однако из-за войны в этом году все проходит без размаха.