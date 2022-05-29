У Берліні проходить великий марафон на підтримку України: виступатимуть Мадонна, Bono та Калуш (відео)

Свої відеозвернення також оприлюднять багато світових лідерів

У Берліні та Києві одночасно розпочався другий благодійний телемарафон Save Ukraine – #StopWar. Подія також ретранслюватиметься в багатьох європейських країнах завдяки платформі UNITED24, а всі пожертвування будуть перераховані на рахунки НБУ.

В Україні його транслюють на всіх каналах, які транслюють єдиний марафон новин, серед яких 1+1, ICTV, Україна, Інтер, Рада, UA: Перший та ТЕТ.

Як видно на кадрах з Берліна, подивитися на концерт зібралася численна аудиторія, а свій відеозвернення вже оприлюднив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, який англійською мовою заявив, що "путін перемогти не повинен".

Також він нагадав, що його країна надає фінансову допомогу Україні, приймає біженців і навіть відмовилася від своєї багаторічної заборони на постачання озброєння до країн, де ведуться активні бойові дії.

Очікується, що у Берліні також виступатимуть "Океан Ельзи", Тіна Кароль, The Hardkiss, MONATIK, Beissoul & Einius, Антитіла, ONUKA, Kadebostany, alyona alyona і, звичайно ж, переможці Євробачення Kalush Orchestra. Крім того, зі зверненнями виступатимуть інші світові лідери, включаючи і президента України Володимира Зеленського, а також світові зірки Madonna, Bono та Francisco Gomez.

Варто зазначити, що дату 29 травня обрано не просто так. Саме цього дня відзначається День Києва, який цього року святкує 1540-річчя. Хоча зазвичай цього дня в українській столиці відбуваються масштабні святкування, проте через війну цього року все відбувається без розмаху.