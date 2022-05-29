З Днем Києва! Могилевська, Горбунов та інші українські зірки привітали столицю зі святом (фото, відео)

Свято, присвячене українській столиці, відзначають останньої неділі травня

Цієї неділі, 29 травня, кияни відзначають День міста. Столиця України святкує 1540-річчя. Зазвичай День Києва відзначають із розмахом, проте через війну святкування скромне.

Цього дня багато українських зірок вітають столицю. Серед них співачка Наталія Могилевська, ведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча, журналіст Дмитро Гордон, співачка Надя Дорофєєва, телеведучий Андрій Бєдняков.

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Як відомі українці привітали з Днем Києва

Наталя Могилевська цього дня присвятила столиці пісню "Я вдома". Новий сингл доступний на всіх цифрових майданчиках. "З Днем Народження, мій Києве! Моє рідне, величне, незламне, вічне місто!", — написала співачка в Інстаграмі.

Надя Дорофєєва опублікувала на своїй сторінці низку фото, зроблених у Києві у різний час. На них співачка виглядає щасливою та безтурботною.

Зіркове подружжя Юрій Горбунов і Катерина Осадча опублікували фото, зроблені на тлі Андріївської церкви.

"Києве мій! Тобі 1540 років! Ти стільки всього бачив і пережив! Сьогодні ти знову поранений, але такий же величний і могутній і красивий! Тут я зустрів свою любов! Тут народилися мої діти!! Тут наша історія і наше майбутнє! З Днем народження, наша столице!!", — написав телеведучий в Інстаграмі, прикріпивши спільне фото з коханою Катериною.

"З днем народження, улюблене місто! Ворог не пройде!" — привітав Дмитро Гордон.

Андрій Бєдняков заспівав знамениту пісню про столицю "Як тебе не любити, Києве мій".

Раніше емоційно привітав з Днем Києва мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, що за даними російських ЗМІ, Кремль все ще хоче захопити Київ. Проте, на думку засновника групи незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team Руслана Левієва, росія не зможе повернутися до початкового плану із захопленням Києва, адже їм для цього не вистачить ресурсів.

Нещодавно у Києві пройшла "дерусифікація" метро.