С Днем Киева! Могилевская, Горбунов и другие украинские звезды поздравили столицу с праздником (фото, видео)

Праздник, посвященный украинской столице, отмечают в последнее воскресенье мая

В это воскресенье, 29 мая, киевляне отмечают День города. Столица Украины празднует 1540-летие. Обычно День Киева отмечают с размахом, однако из-за войны празднование скромное.

В этот день многие украинские звезды поздравляют столицу. Среди них певица Наталья Могилевская, ведущие Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, журналист Дмитрий Гордон, певица Надя Дорофеева, телеведущий Андрей Бедняков.

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Как известные украинцы поздравили с Днем Киева

Наталья Могилевская в этот день посвятила столице песню "Я вдома". Новый сингл доступен на всех цифровых площадках. "С Днем Рождения, мой Киев! Мой родной, величественный, несгибаемый, вечный город!", — написала певица в Инстаграме.

Надя Дорофеева опубликовала на своей странице ряд фото, сделанных в Киеве в разное время. На них певица выглядит счастливой и беззаботной.

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Звездные супруги Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая опубликовали фото, сделанные на фоне Андреевской церкви.

"Киев мой! Тебе 1540 лет! Ты столько всего видел и пережил! Сегодня ты снова ранен, но такой же величественный и могучий и красивый! Здесь я встретил свою любовь! Здесь родились мои дети!! Здесь наша история и наше будущее! С Днем рождения, наша столица!!", — написал телеведущий в Инстаграме, прикрепив совместное фото с любимой Екатериной.

"С днем рождения, любимый город! Враг не пройдет!" – поздравил Дмитрий Гордон.

Андрей Бедняков пропел знаменитую песню о столице "Як тебе не любити, Києве мій".

Ранее эмоционально поздравил с Днем Киева мер столицы Виталий Кличко.

Напомним, что по данным российских СМИ, Кремль все еще хочет захватить Киев. Однако по мнению основателя группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team Руслана Левиева, россия не сможет вернуться к первоначальному плану с захватом Киева, ведь им для этого не хватит ресурсов.

Недавно в Киеве прошла "дерусификация" метро.