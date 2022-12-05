"Це не ліпосакція, як всі пишуть": Єфросініна відповіла на закиди в анорексії

Ведуча зізналася, що історія з хейтом через мовне питання вилилася в порушення режиму харчування

Під час війни популярна українська ведуча Маша Єфросініна помітно схудла, про що неодноразово писали її шанувальники у соцмережах. Деяких анорексічний вигляд зірки навіть лякав. Однак про жодні дієти та операції не йдеться.

Як розповіла Єфросініна в інтерв’ю на YouTube каналі Раміни Есхакзай "Ходят слухи", у неї зявилися проблемі зі здоровям. Це сталося після початку повномасштабної війни, але одна з причин – хейт навколо ведучий через заяви щодо російської мови.

За словами Маші, мовний скандал, який обрушився на неї з Олєю Поляковою після одного з випусків "Дорослих дівчаток", обернувся важким болісним досвідом.

"В мене почався розлад харчової поведінки, а не глисти, операції, ліпосакції, як всі пишуть, чи "от підрізала собі все, що могла, анорексичка". Це просто стрес призвів до того, що в мене апетит став себе поводити, як йому заманеться", — розповіла Єфросініна.

Близьке оточення і психоаналітик допомогли витримати шквал критики, об’єктивно подивитися, де ведуча схибила, а в яких випадках є певна частка несправедливості.

Єфросініна вважає, що інформацію, яку вона доносила, знайшла аудиторію, зокрема серед росіян. За її словами, відеозвернення прослухало сумарно 100 мільйонів людей, а в рф відкрили кримінальні справи на українку. Як зауважує Маша, "правда просочилася в ті кола".

Як повідомляв "Телеграф", Єфросініна пояснила, чому не реагувала на мовний скандал навколо неї і Полякової. Ба більше, ведуча повідомила, що деякі звинувачення на її адресу були проплаченими.