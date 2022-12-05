"Это не липосакция, как все пишут": Ефросинина ответила на упреки в анорексии

Ведущая призналась, что история с хейтом из-за языкового вопроса вылилась в нарушение режима питания

Во время войны популярная украинская ведущая Маша Ефросинина заметно похудела, о чем неоднократно писали ее поклонники в соцсетях. Некоторых анорексичный вид звезды даже пугал. Однако ни о каких диетах и операциях речь не идет.

Как рассказала Ефросинина в интервью на YouTube канале Рамины Эсхакзай "Ходят слухи", у нее появились проблемы со здоровьем. Это произошло после начала полномасштабной войны, но одна из причин – хейт вокруг ведущий из-за заявлений о русском языке.

По словам Маши, обрушившийся на нее с Олей Поляковой после одного из выпусков "Взрослых девочек" языковой скандал обернулся тяжелым мучительным опытом.

"У меня началось расстройство пищевого поведения, а не глисты, операции, липосакции, как все пишут, или "вот подрезала себе все, что могла, анорексичка". Это просто стресс привел к тому, что у меня аппетит стал вести себя, как ему вздумается", — рассказала Ефросинина.

Близкое окружение и психоаналитик помогли выдержать шквал критики, объективно посмотреть, где ведущая ошиблась, а в каких случаях есть определенная доля несправедливости.

Ефросинина считает, что доносимая ею информация нашла аудиторию, в том числе среди россиян. По ее словам, видеообращения прослушало суммарно 100 миллионов человек, а в рф возбудили уголовные дела против украинки. Как отмечает Маша, "правда просочилась в эти круги".

Как сообщал "Телеграф", Ефросинина объяснила, почему не реагировала на языковой скандал вокруг нее и Поляковой. Более того, ведущая сообщила, что некоторые обвинения в ее адрес были проплачены.