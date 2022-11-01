Оля Полякова на грузинских "Танцах со звездами" впечатлила танцем с "бойцом ВСУ" (видео)

Увы, но паре не удалось впечатлить грузинское жюри, и она набрала наименьшее количество баллов.

Популярная украинская певица Оля Полякова видимо решила взять пример со своей коллеги Джамалы, которая участвовала в польских "Танцах со звездами", и стала участницей грузинской адаптации всемирно известного шоу. В понедельник, 31 октября, вместе со своим партнером, танцором Максом Ежовым, артистка станцевала свой первый танец на паркете.

Видео с эфира "Танцев со звездами" в Грузии Полякова поделилась на своей странице в Инстаграм. Стоит отметить, что в своем танце пара хотела передать то, что переживает сейчас каждый украинец. Нежный вальс Оля и Максим станцевали под хит группы "Океан Эльзы" — "Обійми", при этом Полякова была в платье-вышиванке, а Ежов предстал в образе бойца ВСУ в военной форме.

"Спасибо за возможность выступить, рассказать и показать жизнь украинцев сегодня! Также благодарю весь грузинский народ за большую поддержку, которая так нужна в наше время" — написала в подписи к ролику Полякова.

Стоит отметить, что за исполнение венского вальса Оля и Максим получили всего 14 баллов из 30 максимальных. Их результат стал одним из худших показателей первого эфира "Танцев со звездами". В защиту пары можно лишь добавить, что судьи не баловали высокими баллами всех участников шоу.

В комментариях под роликом Поляковой в Инстаграм, подписчики певицы оставляют множество восторженных отзывов и комплиментов. Поклонники хвалят артистку за ее поддержку, и старание донести всему миру то, что сейчас происходит в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что Оля Полякова вляпалась в языковой скандал, который возник из-за того, что артистка отказалась переходить на украинский язык, ведя шоу с Машей Ефросининой. Такими словами она только разозлила украинцев, что ей пришлось также защищать и своего супруга Вадима, которого обвинили в незаконном пересечении границы Украины.

Позже Полякову и Ефросинину решила оправдать телеведущая Рамина Эсхакзай, которую, кстати, в начале июля не выпустили из Венгрии, когда та хотела вернуться в Украину.