Джамала возвращается на польские "Танцы со звездами": "Вас ждет много сюрпризов"

В проекте певица "продержалась" шесть еженедельных прямых эфиров.

Известная украинская певица, победительница "Евровидения 2016", Джамала покинула польскую версию шоу "Танцы со звездами" еще в начале октября 2022 года, после шестой недели пребывания на проекте, однако она снова возвращается на паркет, чтобы станцевать со своим партнером Яцеком Йешке. Почему и как ее вернули — читайте далее.

На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько сторис из раздевалки спортивного зала в Варшаве, и сообщила, что она снова выступит на "Танцах со звездами", пообещав своим поклонникам много сюрпризов.

"Это моя последняя неделя на моих благотворительных Танцах со звездами" в Польше. Где я буду и танцевать, и петь для вас новую песню из нового EP (альбома. — Ред.), который также выйдет на этой неделе" — рассказала Джамала, заинтриговав фанов еще одной новостью, о которой пообещала рассказать позже.

Также певица опубликовала еще один ролик, на котором показала своего партнера по танцам — хореографа Яцика Йешке, а также показала хореографа проекта. Скорее всего Джамала снимала видео во время репетиции общего номера, поскольку в зале были и другие участники шоу.

Причина возвращения Джамалы на "Танцы со звездами" очень простая — финал шоу. Традиционно в финальном выпуске на паркете все пары снова собираются вместе.

Напомним, что Джамала уже участвовала в "Танцах со звездами", только в украинской версии. Осенью 2021 года исполнительница танцевала в паре с хореографом Антоном Нестерко. Пара выбыла с пятого сезона проекта в седьмом эфире..