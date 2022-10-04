Джамала выбыла из польских "Танцев со звездами" после ошеломительного успеха (видео)

Паре не удалось покорить зрителей и судьей своей румбой.

После блестящего дебюта в польских Танцах со звездами", в котором известная украинская певица Джамала решила участвовать, чтобы собирать средства для украинцев, пострадавших во время войны, артистка покинула проект после шестого эфира, который прошел в воскресенье 3 октября.

Об уходе пары из шоу сообщается на странице "Танцев" в Instagram. Джамала и ее партнер Яцек Ешке получили за свой танец всего 30 баллов, и оказались предпоследними в турнирной таблице. Зрители, увы, пару не спасли.

Сама Джамала пока свой вылет не прокомментировала. В своем последнем посте о шоу, артиста лишь отметила, что "румба пришла к ней в комплекте с простудой".

В шестом эфире Джамала и Яцек танцевали румбу. Отметим, что судьям не очень понравилось исполнение парой этого номера, который больше напоминал современные танцы, чем классические.

Также Джамала и Яцек Ешке столкнулись в ча-ча-ча-дуэли с еще одной парой, в которой они кстати победили. Однако это им это никак не помогло остаться в проекте.

Напомним, что Джамала уже участвовала в "Танцах со звездами", только в украинской версии. Осенью 2021 года исполнительница танцевала в паре с хореографом Антоном Нестерко. Пара выбыла с пятого сезона проекта в седьмом эфире.