Джамала вибула з польських "Танців із зірками" після приголомшливого успіху (відео)

Парі не вдалося підкорити глядачів та суддею своєю румбою.

Після блискучого дебюту в польських Танцях із зірками", в якому відома українська співачка Джамала вирішила взяти участь, щоб збирати кошти для українців, які постраждали під час війни, артистка залишила проєкт після шостого ефіру, який пройшов у неділю 3 жовтня.

Про те, що пара покинула шоу, повідомляється на сторінці "Танців" в Instagram. Джамала та її партнер Яцек Єшке отримали за свій танець лише 30 балів, та стали передостанніми у турнірній таблиці. Глядачі, на жаль, пару не врятували.

Сама Джамала поки що свій виліт не прокоментувала. У своєму останньому пості про шоу, артиста лише зазначила, що "румба прийшла до неї в комплекті із застудою ".

У шостому ефірі Джамала та Яцек танцювали румбу. Зазначимо, що суддям не дуже сподобалося виконання парою цього танцю, який, як вони зазначили, більше нагадував сучасні танці, ніж класичні.

Також Джамала та Яцек Єшке зіткнулися в ча-ча-ча-дуелі з ще однією парою, в якій вони до речі перемогли. Однак це їм не допомогло залишитись в проєкті далі.

Нагадаємо, що Джамала вже брала участь у "Танцях із зірками", лише в українській версії. Восени 2021 року виконавиця танцювала у парі з хореографом Антоном Нестерком. Пара вибула з п’ятого сезону проекту у сьомому ефірі.