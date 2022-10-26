Джамала повертається на польські "Танці із зірками": "Вас чекає багато сюрпризів"

У проекті співачка "протрималася" шість тижневих прямих ефірів.

Відома українська співачка, переможниця "Євробачення 2016", Джамала залишила польську версію шоу "Танці із зірками" ще на початку жовтня 2022 року, після шостого тижня перебування на проєкті, проте вона знову повертається на паркет, щоб станцювати зі своїм партнером Яцеком Єшке. Чому і як її повернули – читайте далі.

На своїй сторінці в Інстаграм артистка опублікувала кілька сторіс з роздягальні спортивної зали у Варшаві, і повідомила, що вона знову виступить на "Танцях із зірками", пообіцявши своїм шанувальникам багато сюрпризів.

"Це мій останній тиждень на моїх благодійних Танцях із зірками" у Польщі. Де я танцюватиму, і співатиму для вас нову пісню з нового EP (альбому. — Ред.), який також вийде цього тижня" — розповіла Джамала, заінтригувавши фанів ще однією новиною, про яку пообіцяла розповісти пізніше.

Також співачка опублікувала ще один ролик, на якому показала свого партнера з танців хореографа Яцика Йешке, а також показала хореографа проєкту. Швидше за все, Джамала знімала відео під час репетиції загального номера, оскільки в залі були й інші учасники шоу.

Причина повернення Джамали на "Танці із зірками" дуже проста — фінал шоу. Традиційно у фінальному випуску на паркеті усі пари знову збираються разом.

Нагадаємо, що Джамала вже брала участь у "Танцях із зірками", лише в українській версії. Восени 2021 року виконавиця танцювала у парі з хореографом Антоном Нестерком. Пара вибула з п’ятого сезону проєкту в сьомому ефірі.