Оля Полякова на грузинських "Танцях із зірками" вразила танцем із "бійцем ЗСУ" (відео)

На жаль, парі не вдалося вразити грузинське журі, і вона набрала найменшу кількість балів.

Популярна українська співачка Оля Полякова, мабуть, вирішила взяти приклад зі своєї колеги Джамали, яка брала участь у польських "Танцях із зірками" і стала учасницею грузинської адаптації всесвітньо відомого шоу. У понеділок, 31 жовтня, разом зі своїм партнером, танцюристом Максом Єжовим, артистка станцювала свій перший танець на проєкті.

Відео з ефіру "Танців із зірками" у Грузії Полякова поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Варто зазначити, що у своєму танці пара хотіла передати те, що переживає зараз кожен українець. Ніжний вальс Оля та Максим станцювали під хіт гурту "Океан Ельзи" — "Обійми", при цьому Полякова була у сукні-вишиванці, а Єжов постав в образі бійця ЗСУ у військовій формі.

"Дякую за можливість виступити, розповісти та показати життя українців сьогодні! Також дякую всьому грузинському народу за велику підтримку, яка так потрібна в наш час" — написала у підписі до ролика Полякова.

Варто зазначити, що за виконання віденського вальсу Оля та Максим отримали лише 14 балів із 30 максимальних. Їх результат став одним із найгірших показників першого ефіру "Танців із зірками". На захист пари можна лише додати, що судді не балували високими балами всіх учасників шоу.

У коментарях під роликом Полякової в Інстаграм, підписники співачки залишають безліч захоплених відгуків та компліментів. Шанувальники хвалять артистку за її підтримку, і намагання донести до всього світу те, що зараз відбувається в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, що Оля Полякова вляпалася у мовний скандал, який виник через те, що артистка відмовилася переходити українською мовою, ведучи шоу з Машею Єфросініною. Такими словами вона лише розлютила українців, що їй довелося також захищати і свого чоловіка Вадима, якого звинуватили у незаконному перетині кордону України.

Пізніше Полякову та Єфросініну вирішила виправдати телеведуча Раміна Есхакзай, яку, до речі, на початку липня не випустили з Угорщини, коли вона хотіла повернутися до України.