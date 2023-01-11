Полякова и Ефросинина резко "наехали" на Злату Огневич - она ответила (фото, видео)

Похоже, вокруг "взрослых девочек" намечается очередной скандал

Певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина негативно высказались об одной из украинских певиц, оскорбив ее песни и заявив, что та хайповала на языковом скандале с их участием, а после просила о поддержке клипа в соцсетях. Имени "взрослые девочки" не называли, но, судя по всему, речь идет о Злате Огневич.

Об этом идет речь в недавнем выпуске YouTube-шоу "Дорослі дівчата". Ефросинина и Полякова также вспомнили, как Огневич высказывалась против звезд, покинувших Украину в начале полномасштабного вторжения.

Так, Ефросинина заявила, что певица при выходе песни или клипа обращается к ней с просьбой разместить анонс.

"Я игнорирую, потому что думаю, ну у тебя, наверное, клепки нет. Ты меня повсюду с*ешь, и тут ты думаешь, что у меня нет глаз, и я буду сейчас говорить "какая классная песня", хотя песня г*вно," — заявила Маша.

На что Полякова добавила: "Как и все песни у нее".

Более того, Ефросинина рассказала, как артистка просила поддержать ее в голосовании за членов жюри Нацотбора на Евровидение. Именно Злата Огневич была одной из кандидатур.

"Она мне пишет, не Джамала, не The Hardkiss (Юлия Санина. – Ред.), а она – эта певица. "Пожалуйста, попроси свою аудиторию, чтобы они за меня проголосовали, как за члена жюри на "Евровидении". И я думаю, что это уже высший пилотаж," – сказала Ефросинина.

Полякова добавила, что та, мол, "просто се*онула и забыла".

То, что речь идет об Огневич, указывает одна из фраз Поляковой. По ее словам, певица заявляла "Хорошо, что дали нам выдохнуть". Действительно, Злата Огневич в июле "подколола" коллег, которые вернулись в Украину.

"Вижу, как поехали к бойцам с концертами звезды, которые были почти полгода за границей. Как говорится – лучше поздно, чем никогда. Спасибо, что дали нам отдохнуть. Сарказм", — говорилось в аккаунте Огневич.

Сохранился скриншот истории Огневич

Стоит отметить, что в то время в Украину вернулись две топовые украинские артистки — Тина Кароль и Оля Полякова. Последняя на тот момент успела выступить с концертом в метро перед бойцами.

Злата Огневич пока что на такие заявления со стороны артисток не реагировала, однако свежая сториз в ее Инстаграме намекает на ее отношение к ситуации.

"Вас никто не может обидеть без вашего на то согласия, потому как причина обиды – это прежде всего мысли. А они только в вашей голове", — говорится на старнице Огневич.

Огневич упомянула в свежей истории о неких обидах

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Маша Ефросинина прокомментировала обвинения поклонников в анорексии и назвала причину своего похудения.