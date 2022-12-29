"Вам здесь место": Полякова показала, как в туалете Киева унизили Киркорова и Королеву (фото)

Этих предателей все знают в лицо, поэтому ситуация ожидаемая

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая в августе сожгла свой кокошник на Лысой горе, снова удивила своих фанатов. Правда, на этот раз она ничего не поджигала.

Артистка пришла в одну из музыкальных студий Киева и отлучилась в туалет. Вот там ее и ждал сюрприз — портреты Филиппа Киркорова и Наталии Королевой на полу возле унитаза. Причем, как заметила сама звезда в своей Instagram-stories, портреты были с очень интересными и точными надписями: "Смотрите, в одном туалете. Да, братцы, вам здесь место", – говорит, смеясь, Полякова.

Портреты, между прочим, хорошо вписались в интерьер

На фото примечательно, что путинисту Киркорову неравнодушные украинцы дорисовали рожки и подписали: "враг Украины". А предательница Королева — украинка по происхождению — "удостоилась" еще более яркого эпитета: "тупая п**да".

Напомним, что Филипп Киркоров с начала полномасштабного вторжения россии в Украину открыто поддерживает политику Кремля. Украинские артисты пытались с ним пообщаться, однако напрасно. Относительно Королевой, певица сейчас живет в россии и полностью игнорирует кровопролитную войну, которая уже более 10 месяцев продолжается на ее Родине. Она — еще одна яркая путинистка, которая готова отправить на фронт — терроризировать Украину — даже собственного мужа Тарзана, в чем сама недавно и призналась.