Сожгла кокошник на Лысой горе: Полякова избавилась от русского символа в прямом эфире (видео)

Артистка назвала кокошник символом культуры, который пришел к украинцам с войной

Украинская певица Оля Полякова, оскандалившаяся не так давно с русским языком, решила попрощаться со своим сценическим образом. Артистка сожгла тот самый русский символ, который сделал ее популярной — кокошник.

Это случилось в прямом эфире канала "1+1". Полякова на Лысой горе в Киеве провела некий обряд очищения, привселюдно уничтоживши, по ее словам, символ культуры, который пришел к нам с войной. Об этом певица рассказала у себя в Инстаграме.

"Я давно решила, что мой зритель в Украине! Я его знаю и люблю, вместе с ним переживаю все трагические события, происходящие в нашей стране в последние 8 лет. Но случившееся в феврале полностью и безвозвратно повлияло на отношение миллионов людей и меня, в том числе на то, что еще до недавнего времени казалось невинным и безопасным…

Мой первый большой успех пришел с образом, который уже в прошлом, но по-прежнему его хорошо помнят. Головной убор, русский кокошник сделал меня известной и узнаваемой артисткой далеко за пределами Украины. И хотя я отказалась от кокошника уже много лет назад, сменив его на корону, он казался мне невинным и забавным предметом, просто занимавшим место в моей костюмерной…

И если вчера кокошник это был просто сценический атрибут, простой головной убор, сегодня это уже символ культуры, которая пришла к нам с войной. И теперь ему не место здесь, в Украине", — заявила Полякова.

Кроме этого исполнительница обратилась к россиянам. Она заявила, чтобы все, кто идет к украинцам с войной, на границе у них "забирались ноги и руки", чтобы при одной мысли о том, чтобы идти в Украину, у них болела голова и рвало.

"Чтобы вам здесь было пороблено", — подытожила Полякова.

Ранее "Телеграф" писал, что Оля Полякова вляпалась в языковой скандал, который возник из-за того, что артистка отказалась переходить на украинский язык, ведя шоу с Машей Ефросининой. Такими словами она только разозлила украинцев, что ей пришлось также защищать и своего супруга Вадима, которого обвинили в незаконном пересечении границы Украины.

Позже Полякову и Ефросинину решила оправдать телеведущая Рамина Эсхакзай, которую, кстати, в начале июля не выпустили из Венгрии, когда та хотела вернуться в Украину.