"Ты так красива": группа Quest Pistols, которую основал предатель Бардаш, перевела свой хит на украинский язык (видео)

Музыканты приняли участие в благотворительном концерте в Польше

Украинская группа Quest Pistols, которую в 2007 году создал путинист Юрий Бардаш, выступила на благотворительном концерте в Польше.

На мероприятии артисты на украинском языке спели один из своих главных хитов "Ты так красива". Теперь песня звучит как "Ти неймовірна". Видео с концерта появилось в TikTok и продолжает распространяться во сети.

Отметим, что публика стала сразу подпевать музыкантам перед сценой. Припев в обновленной версии звучал так:

"Ти неймовірна, ніжна, чарівна

Поруч з тобою поводжуся дивно

Як це змінити, це просто насилля

Така ти чарівна, але невільна".

В комментариях под видео пользователи оставляют только положительные отзывы, отметив, что это лучшая адаптация песни, которую они слышали.

Скандал с Бардашем

Пока известные и популярные украинские и западные знаменитости выступают против войны в Украине, выпуская антивоенные и патриотические песни, клипы, а также выступая на благотворительных концертах и собирая средства для помощи военным и беженцам, украинский певец и продюсер Юрий Бардаш начал публиковать в своих соцсетях посты против Украины. Он уже успел сравнить Украину с нацистской Германией, из-за скандала с Бардашем развелась его супруга Елизавета, а недавно поклонник "русского мира" заявил, что на него якобы "объявлена охота".

Напомним, что ранее украинский певец Павел Зибров призвал отбирать гражданство Украины у тех артистов, которые имеют пророссийские взгляды или просто замалчивают агрессию россии против своей страны. Вспомнил Зибров и о предательнице Повалий.