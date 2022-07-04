"Обманутые люди": Бардаш отличился новым скандальным заявлением об Украине

После позорных высказываний в поддержку рф продюсер заявил, что за ним "охотятся"

После скандальных антиукраинских высказываний продюсер Юрий Бардаш оставил странное сообщения в социальной сети.

На своем собственном Телеграм-канале поклонник "русского мира" заявил, что на него якобы "объявлена охота", а также призвал молиться за Украину и "обманутых людей".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"На меня объявлена охота. Ухожу в тишину. Как только буду в безопасности, появлюсь. Молитесь за Украину, за ее обманутых людей", — написал мужчина.

Напомним, что ранее Бардаш сравнил украинцев с немецкими нацистами. Сейчас продюсер отсиживается в Грузии.

В воскресенье, 3 июля, стало известно, что жена Бардаша Елизавета Коцюба заявила о разводе. Девушка полностью не согласна с позицией мужа. В Инстаграме Елизавета опубликовала фото со свадьбы с бывшим солистом группы "Грибы", а в подписи к фото коротко попрощалась с ним, сопроводив все хештегом #українапонадусе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский певец Павел Зибров призвал отбирать гражданство Украины у тех артистов, которые имеют пророссийские взгляды или просто замалчивают агрессию россии против своей страны. Вспомнил Зибров и о предательнице Повалий.