"Ти так красива": гурт Quest Pistols, який заснував зрадник Бардаш, переклав свій хіт українською мовою (відео)

Музиканти взяли участь у благодійному концерті у Польщі

Український гурт Quest Pistols, який у 2007 році створив путініст Юрій Бардаш, виступив на благодійному концерті в Польщі.

На заході артисти українською мовою заспівали один зі своїх головних хітів "Ты така красива". Тепер пісня звучить як "Ти неймовірна". Відео з концерту з’явилося в TikTok і продовжує поширюватися в мережі.

Зазначимо, що публіка стала одразу підспівувати музикантам перед сценою. Приспів у оновленій версії звучав так:

"Ти неймовірна, ніжна, чарівна

Поруч з тобою поводжуся дивно

Як це змінити, це просто насилля

Така ти чарівна, але невільна".

У коментарях під відео користувачі залишають лише позитивні відгуки, зазначивши, що це найкраща адаптація пісні, яку вони чули.

Скандал з Бардашем

Поки відомі та популярні українські та західні знаменитості виступають проти війни в Україні, випускаючи антивоєнні та патріотичні пісні, кліпи, а також виступаючи на благодійних концертах та збираючи кошти для допомоги військовим та біженцям, український співак та продюсер Юрій Бардаш почав публікувати у своїх соцмережах пости проти України. Він уже встиг порівняти Україну з нацистською Німеччиною, через скандал з Бардашем розлучилася його дружина Єлизавета, а нещодавно шанувальник "руского міра" заявив, що на нього нібито "оголошено полювання".

Нагадаємо, що раніше український співак Павло Зібров закликав відбирати громадянство України у тих артистів, які мають проросійські погляди або просто замовчують агресію росії проти своєї країни. Згадав Зібров і про зрадницю Повалій.