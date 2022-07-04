"Ошукані люди": Бардаш відзначився новою скандальною заявою про Україну

Після ганебних висловлювань на підтримку рф продюсер заявив, що за ним "полюють"

Після скандальних антиукраїнських висловлювань продюсер Юрій Бардаш залишив дивне повідомлення у соціальній мережі.

На своєму власному Телеграм-каналі шанувальник "руского міра" заявив, що на нього нібито "оголошено полювання", а також закликав молитися за Україну та "обдурених людей".

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"На мене оголошено полювання. Іду в тишу. Як тільки буду в безпеці, з’явлюся. Моліться за Україну, за її ошуканих людей", — написав чоловік.

Нагадаємо, що раніше Бардаш порівняв українців із німецькими нацистами. Наразі продюсер відсиджується в Грузії.

У неділю, 3 липня, стало відомо, що дружина Бардаша Єлизавета Коцюба заявила про розлучення. Дівчина повністю не погоджується з позицією чоловіка. В Інстаграмі Єлизавета опублікувала фото з весілля з колишнім солістом гурту "Гриби", а у підписі до фото коротко попрощалася з ним, супроводивши все хештегом #українапонадусе.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український співак Павло Зібров закликав відбирати громадянство України у тих артистів, які мають проросійські погляди або просто замовчують агресію росії проти своєї країни. Згадав Зібров і про зрадницю Повалій.