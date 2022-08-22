Спалила кокошник на Лисій горі: Полякова позбулася російського символу у прямому ефірі (відео)

Артистка назвала кокошник символом культури, який прийшов до українців із війною

Українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно оскандалилася з російською мовою, вирішила попрощатися зі своїм сценічним образом. Артистка спалила той самий російський символ, який зробив її популярною — кокошник.

Це сталося у прямому ефірі каналу "1+1". Полякова на Лисій горі у Києві провела певний обряд очищення, привселюдно знищивши, за її словами, символ культури, який прийшов до нас із війною. Про це співачка розповіла у себе в Інстаграмі.

"Я давно для себе вирішила, що мій глядач в Україні! Я його знаю і люблю, разом з ним переживаю всі трагічні події, які відбуваються в нашій країні останні 8 років. Але те, що сталося в лютому повністю і безповоротно вплинуло на відношення мільйонів людей і мене в тому числі на те, що ще донедавна здавалося невинним і безпечним…

Мій перший великий успіх прийшов з образом, який уже в минулому, але, як і раніше, його добре пам'ятають. Головний убір, російський кокошник зробив мене відомою та в пізнаванною артисткою далеко за межами України. І хоч я відмовилася від кокошника вже багато років тому, змінивши його на корону, він здавався мені невинним і кумедним предметом, який просто займав місце у моїй костюмерній…

І якщо вчора кокошник це був просто сценічний атрибут, простий головний убір, то сьогодні це вже символ культури, яка прийшла до нас із війною. І тепер йому не місце тут, в Україні", — заявила Полякова.

Крім цього виконавиця звернулась до росіян. Вона заявила, щоб усі, хто йде до українців з війною, на кордоні у них "забиралися ноги і руки", щоб при одній думці про те, щоб іти в Україну, в них боліла голова і рвало.

"Щоб вам тут було пороблено", — підсумувала Полякова.

Раніше "Телеграф" писав, що Оля Полякова вляпалася у мовний скандал, який виник через те, що артистка відмовилася переходити на українську мову, ведучи шоу з Машею Єфросініною. Такими словами вона лише розлютила українців, що їй довелося також захищати і свого чоловіка Вадима, якого звинуватили у незаконному перетині кордону України.

Пізніше Полякову та Єфросинину вирішила виправдати телеведуча Раміна Есхакзай, яку, до речі, на початку липня не випустили з Угорщини, коли вона хотіла повернутися до України.