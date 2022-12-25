"Кролики, как и мухи, редко ошибаются": на путиниста Киркорова нагадил символ 2023 года (видео)

Пророческий момент произошел на съемках новогоднего концерта

С любимцем Кремля, путинистом Филиппом Киркоровым случился курьезный момент с символом нового 2023 года — черным кроликом. Символический, и надеемся, пророческий случай произошел на съемках новогоднего концерта в россии.

Во время воплей такого же путиниста Сергея Лазарева, который произнес: "Он (кролик — ред.) всем нам точно принесет удачу", пушистое животное, которое сидело на руке Киркорова, начинает гадить прямо на артиста.

В этот момент Киркоров начал верещать со словами: "Не какай на меня". Данный инцидент попал на видео и быстро разлетелся по сети, где уже сравнивают путиниста с дерьмом.

"Мда, кролики, как и мухи, редко ошибаются…", — пишут в сети.

Стоит отметить, что в последнее время у российского артиста сдают нервы, от чего страдают его команда и поклонники. То Киркоров со сцены оскорбляет своих коллег, то посреди выступления перестает попадать в ноты, то выходит на сцену к зрителям едва ли не обнаженным. В ноябре российский певец отхлестал человека в зрительном зале цветами по лицу.