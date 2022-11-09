Окончательно спятивший Киркоров отхлестал зрителя букетом по лицу на своем концерте (видео)

После нападения певец выглядел крайне недовольным

Известный путинист Филипп Киркоров продолжает череду странных выходок на сцене, заставляя публику сомневаться в его адекватности. То он со сцены оскорбляет своих коллег, то посреди выступления перестает попадать в ноты, то выходит на сцену к зрителям едва ли не обнаженным. Теперь же российский певец отхлестал человека в зрительном зале цветами по лицу.

Соответствующее видео опубликовал один из пользователей Tik Tok. На нем отчетливо видно неадекватное поведение певца.

В какой-то момент Киркоров спустился со сцены, подошел к зрителю, сидящему в первом ряду, и нанес несколько ударов букетом по лицу. После нападения певец выглядел крайне недовольным и вернулся на сцену допевать песню, бросив гневно цветы на сцену.

Напомним, ранее Киркорова обвинили в крушении карьеры Светланы Лободы в рф. "Черная полоса началась, когда она рассталась с Нателлой. Она почувствовала предлог из-за ситуации с Киркоровым. Но, знаете, коней на переправе не меняют, как говорил Авраам Линкольн. Если ты в команде с шефом, продюсером, то должен их интересы учитывать", — заявил российский продюсер Ашуров.