Укр

Окончательно спятивший Киркоров отхлестал зрителя букетом по лицу на своем концерте (видео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
Филипп Киркоров ведет себя крайне неадекватно Новость обновлена 09 ноября 2022, 11:19
Филипп Киркоров ведет себя крайне неадекватно

После нападения певец выглядел крайне недовольным

Известный путинист Филипп Киркоров продолжает череду странных выходок на сцене, заставляя публику сомневаться в его адекватности. То он со сцены оскорбляет своих коллег, то посреди выступления перестает попадать в ноты, то выходит на сцену к зрителям едва ли не обнаженным. Теперь же российский певец отхлестал человека в зрительном зале цветами по лицу.

Соответствующее видео опубликовал один из пользователей Tik Tok. На нем отчетливо видно неадекватное поведение певца.

В какой-то момент Киркоров спустился со сцены, подошел к зрителю, сидящему в первом ряду, и нанес несколько ударов букетом по лицу. После нападения певец выглядел крайне недовольным и вернулся на сцену допевать песню, бросив гневно цветы на сцену.

Напомним, ранее Киркорова обвинили в крушении карьеры Светланы Лободы в рф. "Черная полоса началась, когда она рассталась с Нателлой. Она почувствовала предлог из-за ситуации с Киркоровым. Но, знаете, коней на переправе не меняют, как говорил Авраам Линкольн. Если ты в команде с шефом, продюсером, то должен их интересы учитывать", — заявил российский продюсер Ашуров.

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