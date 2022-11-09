Кіркоров відхльостав глядача букетом по обличчю на своєму концерті (відео)

Після нападу співак виглядав вкрай незадоволеним

Відомий путініст Філіп Кіркоров продовжує низку дивних витівок на сцені, змушуючи публіку сумніватися в його адекватності. То він зі сцени ображає своїх колег, то серед виступу перестає потрапляти в ноти, то виходить на сцену до глядачів чи не оголених. Тепер же російський співак відхлестів людину в залі для глядачів квітами по обличчю.

Відповідне відео опублікував один із користувачів Tik Tok. На ньому виразно видно неадекватну поведінку співака.

Якось Киркоров спустився зі сцени, підійшов до глядача, що сидить у першому ряду, і завдав кілька ударів букетом по обличчю. Після нападу співак виглядав вкрай незадоволеним і повернувся на сцену доспівувати пісню, гнівно кинувши квіти на сцену.

Нагадаємо, раніше Кіркорова звинуватили в краху кар’єри Світлани Лободи в Росії. "Чорна смуга почалася, коли вона розлучилася з Нателлою. Вона відчула прийменник через ситуацію з Кіркоровим. Але, знаєте, коней на переправі не змінюють, як казав Авраам Лінкольн. Якщо ти в команді з шефом, продюсером, то маєш їх інтереси враховувати ", — заявив російський продюсер Ашуров.