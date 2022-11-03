Зрители не подпели: путинист Киркоров опозорился на концерте в Узбекистане (видео)

Во время исполнения песни "Цвет настроения синий" зрители не подпели Киркорову во время припева

Российский певец Филипп Киркоров, которого недавно обложили матами зрители в Монако, вновь опозорился. На концерте в Ташкенте, зрители не стали подпевать путинскому артисту. Кроме того, певец после этого не смог попасть ни в одну ноту.

Соответствующее видео публикует "Лента.ру". В ролике весьма наглядно видно, что певцом Киркорова назвать сложно.

Так, во время исполнения песни "Цвет настроения синий" зрители не подпели Киркорову во время припева. Это сбило певца с толку, после чего он перестал попадать в ноты окончательно.

Напомним, ранее Киркорова обвинили в крушении карьеры Светланы Лободы в рф. "Черная полоса началась, когда она рассталась с Нателлой. Она почувствовала предлог из-за ситуации с Киркоровым. Но, знаете, коней на переправе не меняют, как говорил Авраам Линкольн. Если ты в команде с шефом, продюсером, то должен их интересы учитывать", — заявил российский продюсер Ашуров.

Ранее "Телеграф" писал, что украинская певица Анна Асти, которая родилась в Черкассах, в первые дни полномасштабного вторжения россии находилась в Украине. Певица вместе со своей семьей сидела в бомбоубежище под обстрелами, и несмотря на это все равно вернулась в россию, где продолжила строить карьеру.