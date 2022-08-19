"Езжай в свой Засранск": отдыхающего в Монако путинского Киркорова обложили матами (видео)

Поддерживающий войну в Украине российский артист попал под "горячую руку" неравнодушных

Пока Филипп Киркоров поддерживает агрессивную путинскую политику в россии и войну против украинцев, сам он отдыхает не в своем любимом Крыму, где недавно выступал перед раненными оккупантами, а в "загнивающих" Америке и Европе.

Буквально на днях певец побывал в одном из ресторанов Лас-Вегаса (США), где он испугался слов "Слава Украине", а теперь еще и попал под "горячую руку" неравнодушных к страданиям украинцев из-за войны в Монако. Люди "поймали" Киркорова прямо на улице и сказали ему "ехать в свой Засранск", а не разгуливать по Монако, пока в Украине губят детей.

"Вот езжай в свой Засранск и там отдыхай. Нехрен здесь делать. Этот мальчик из Украины, посмотри ему в глаза, с*ка. Мразота. Приехал отдыхать, когда детей губят. Сволочь", — говорит в видео мужчина. К нему присоединилась женщина: "Крыса, ты Кирюша, крыса. Ничего не скажешь, да? Он сзади тебя мальчик из Украины. Ты посмотри ему в глаза. Стыдно, да? Стыдно".

При этом артист никак не отреагировал. Он молча продолжил разгуливать по городу.

Ранее сообщалось, что того же Киркорова не пустили в Молдову. Инцидент случился ночью 29 июля на выходе из VIP-зала Кишиневского аэропорта.

Напомним, что ранее украинская певица Ирина Билык пожаловалась на Филиппа Киркорова за молчание о зверствах российских оккупантов в Украине. Также недавно в россии случился переполох из-за того, что Киркорова якобы нашли в числе подписчиков телеграм-канала активиста Сергея Стерненко.