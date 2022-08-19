Сбежавший в США путинист Киркоров испугался слов "Слава Украине" (видео)

Артист не удалось "спрятаться" даже в США.

Известный российский певец и ярый поклонник политики диктатора владимира путина Филипп Киркоров, после концертов в оккупированном Крыму, чему не были рады даже россияне, сбежал со своей "родины" в "зловещие" Штаты. Артиста заметили в одном из ресторанов Лас-Вегаса, и изрядно "напугали".

Видимо из-за санкций в рф, где вкусной еды не подают, Киркоров решил отдохнуть в одном из ресторанов в США, однако неравнодушные украинцы решили ему его "отпуск" немного подпортить. В сети появилось видео того, как сильно испугался певец, когда ему крикнули "Слава Украине!".

Отчетливо видно, как Киркоров напрягся и эпично выпучил глаза. Видимо путинист совсем не ожидал, что в Штатах ему напомнят о Крымской "бавовне".

Ранее сообщалось, что российский певец Филипп Киркоров очень беспокоился судьбой задержанного в апреле бойцами СБУ нардепа пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого обвиняют в госизмене и пособничестве терроризму. После своего поста в Инстаграме страницу Киркорова заблокировали.

Ранее украинская певица Ирина Билык пожаловалась на Филиппа Киркорова за молчание о зверствах российских оккупантов в Украине. Также недавно в россии случился переполох из-за того, что Киркорова якобы нашли в числе подписчиков телеграм-канала активиста Сергея Стерненко.