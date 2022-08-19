"Їдь до свого Засранська": путінського Кіркорова, який зараз відпочиває в Монако, обклали матами (відео)

Російський артист, який підтримує війну в Україні, потрапив під "гарячу руку" небайдужих

Поки Філіп Кіркоров підтримує агресивну путінську політику в росії та війну проти українців, сам він відпочиває не у своєму улюбленому Криму, де нещодавно виступав перед пораненими окупантами, а в "загниваючих" Америці та Європі.

Буквально днями співак побував в одному з ресторанів Лас-Вегаса (США), де він злякався слів "Слава Україні", а тепер ще й потрапив під "гарячу руку" небайдужих до страждань українців через війну в Монако. Люди "спіймали" Кіркорова прямо на вулиці і сказали йому "їхати до свого Засранська", а не розгулювати по Монако, поки в Україні гублять дітей.

"Ось їдь до свого Засранська і там відпочивай. Нехрєн тут робити. Цей хлопчик з України, подивися йому в очі, с*ка. Мразота. Приїхав відпочивати, коли дітей гублять. Сволота", — каже у відео чоловік. До нього приєдналась жінка: "Щур, ти Кірюша, щур. Нічого не скажеш, так? Он позаду тебе хлопчик з України. Ти подивися йому в очі. Соромно, так? Соромно".

При цьому артист ніяк не відреагував. Він мовчки продовжив розгулювати містом.

Раніше повідомлялося, що того ж таки Кіркорова не пустили до Молдови. Інцидент трапився вночі 29 липня на виході із VIP-залу Кишинівського аеропорту.

Нагадаємо, що раніше українська співачка Ірина Білик поскаржилася на Філіпа Кіркорова за мовчання про звірства російських окупантів в Україні. Також нещодавно у росії стався переполох через те, що Кіркорова нібито знайшли серед підписників телеграм-каналу активіста Сергія Стерненка.