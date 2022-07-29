Кіркорова, який виступив перед російськими військовими, не пустили до Молдови (відео)

Путініста розвернули прямо у Кишинівському аеропорту

Виконавця-путініста Філіпа Кіркорова не пустили до Молдови після того, як той виступив перед російськими військовими в окупованому Криму.

Інцидент трапився вночі 29 липня на виході із VIP-залу Кишинівського аеропорту. Про це повідомляє deschide.md.

Йдеться про те, що Кіркоров прилетів до міжнародного аеропорту Кишинева на борту літака, який прямував чартерним рейсом зі Стамбула (Туреччина). При виході із VIP-залу прикордонники повідомили російському співаку, що йому заборонено в’їзд на територію Молдови.

Там заявили журналістам, що "умови дозволу на перетин державного кордону не були дотримані".

Мета візиту Кіркорова до Молдови невідома. З чуток, у путініста мав відбутися корпоративний захід.

Читайте також: Категорія Lifestyle "Сірі та убогі": Гордон висміяв росіян промовистим фото Журналіст, якого рф оголосила в розшук, показав справжнє життя росіян, які підтримують путіна

Раніше повідомлялося, що російський співак Філіп Кіркоров дуже стурбувався долею затриманого у квітні бійцями СБУ нардепа проросійської партії ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого звинувачують у держзраді та пособництві тероризму. Після свого поста в Інстаграмі сторінку Кіркорова заблокували.

Раніше українська співачка Ірина Білик поскаржилася на Філіпа Кіркорова за мовчання про звірства російських окупантів в Україні. Також нещодавно у росії стався переполох через те, що Кіркорова нібито знайшли серед підписників телеграм-каналу активіста Сергія Стерненка.