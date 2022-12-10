"Натуральный блондин" обиделся на прессу рф, которая любит сочинять о людях небылицы

Неожиданно раздувшийся и резко сдавший фанат путлера николай басков решил развеять слухи о состоянии своего драгоценного здоровья.

Ведь после появления артиста на съемках новогодней "Песни года", когда он вышел на сцену, прихрамывая и опираясь на помощников, появилась информация о том, что николай болен и будто перенес тяжелую операцию на ногах, на венах.

Чтобы не плодить сплетни, певец решил расставить все точки над "i" и сам раскрыть правду о том, что с ним произошло.

Правда, сделал он это для пропагандистского издания кп, которому вряд ли можно всецело доверять.

"Натуральный блондин" признался, что действительно ходит с трудом, однако заверил, что в целом с ним все в порядке.

Также "натуральный блондин" пожаловался на российскую прессу, которой все равно, о ком врать – об украинцах и россиянах, и главная цель которых – сочинить ложь позаковыристей.

"Наша российская пресса любит навешать на человека столько сразу, что ты уже чувствуешь, что ты ближе к земле", – сказал с обидой басков.

По словам исполнителя, у него были проблемы со связками на ноге, но врачи сделали прекрасную работу, и восстановление уже не за горами. При этом он не пояснил, чем вызван набор им веса, но подчеркнул, что с голосовыми связками у него проблем нет – они у артиста якобы в целости и сохранности.

Издание напоминает, что ранее о состоянии звезды высказался флеболог Сергей Дробязго, который предположил, что на здоровье исполнителя хита "Шарманка" сказался непростой образ жизни – постоянные перелеты и концерты. Сосудистый хирург подчеркнул, что Николаю обязательно нужно заняться своим состоянием, иначе его могут поджидать еще более серьезные последствия – инсульт или инфаркт.

Напомним, что в отличие от баскова, Примадонна вскоре после начала войны рф против Украины не стала петь хвалебные оды кремлевскому диктатору, и уехала на Землю Обетованную, где наслаждается счастьем и любовью.