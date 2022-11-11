"Жизнь удалась": Пугачева из Израиля похвасталась счастливыми буднями

Пугачева сходила на концерт певицы Зиверт

Мигрировавшая в Израиль вместе со своими детьми Алла Пугачева ведет там активную светскую жизнь. Так, последние два месяца Пугачева ее регулярно можно заметить на концертах своих коллег по цеху.

Так, 11 ноября, певица молчания вышла на связь в личном блоге в Instagram и поделилась впечатлениями от выступления исполнительницы Юлии Зиверт.

"Красивая, талантливая и умная певица ZIVERT. Как всегда, покорила мое сердце и огромный, битком набитый восторженными зрителями зал в Тель-Авиве. БРАВО!" — написала Пугачева.

Поклонники порадовались за Аллу Борисовну, заявив, что на самом деле Зиверт должна писать такие посты в соцсетях. "Жизнь удалась, если на твой концерт приходит сама Примадонна", — комментируют подписчики.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева несколько месяцев жили в Израиле, куда они вместе с детьми переехали после начала российского вторжения в Украину. Позже пародист заявил, что возвращаться ему обратно на родину больше незачем. Сейчас Галкин гастролирует по миру со своими юмористическими номерами, в которых высмеивает российских пропагандистов и самого президента россии путина.

Возвращение Пугачевой на родину не обошлось без скандалов: Галкин был признан иноагентом, и певица разразилась манифестом в социальных сетях. Пугачева потребовала сделать ее иноагентом вслед за мужем.

А недавно стало известно, что Пугачева получила паспорт гражданина Израиля.