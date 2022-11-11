"Життя вдалося": Пугачова з Ізраїлю похвалилася щасливими буднями

Пугачова сходила на концерт співачки Зіверт

Алла Пугачова, яка мігрувала до Ізраїлю разом зі своїми дітьми, веде там активне світське життя. Так, останні два місяці Пугачова її регулярно можна помітити на концертах своїх колег із цеху.

Так, 11 листопада співачка мовчання вийшла на зв’язок в особистому блозі в Instagram і поділилася враженнями від виступу виконавиці Юлії Зіверт.

"Красива, талановита і розумна співачка ZIVERT. Як завжди, підкорила моє серце і величезний, набитий захоплено глядачами зал у Тель-Авіві. БРАВО!" — Написала Пугачова.

Шанувальники пораділи за Аллу Борисівну, заявивши, що насправді Зіверт має писати такі пости у соцмережах. "Життя вдалося, якщо на твій концерт приходить сама Примадонна", — коментують передплатники.

Нагадаємо, що Максим Галкін та Алла Пугачова кілька місяців жили в Ізраїлі, куди вони разом із дітьми переїхали після початку російського вторгнення в Україну. Пізніше пародист заявив, що повертатися йому назад на батьківщину більше нема чого. Зараз Галкін гастролює світом зі своїми гумористичними номерами, в яких висміює російських пропагандистів і самого президента Росії Путіна.

Повернення Пугачової на батьківщину не обійшлося без скандалів: Галкін був визнаний іноагентом, і співачка вибухнула маніфестом у соціальних мережах. Пугачова зажадала зробити її іноагентом за чоловіком.

А нещодавно стало відомо, що Пугачова отримала паспорт громадянина Ізраїлю.