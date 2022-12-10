"Натуральний блондин" образився на пресу Росії, яка любить писати про людей небилиці

Фанат путлера микола басков, який несподівано роздувся і різко здав зовнішньо, вирішив розвіяти чутки про стан свого дорогоцінного здоров’я.

Адже після появи артиста на зйомках новорічної "Пісні року", коли він вийшов на сцену, накульгуючи та спираючись на помічників, з’явилася інформація про те, що Микола хворий і ніби переніс важку операцію на ногах, на венах.

Щоб не плодити плітки, співак вирішив розставити всі крапки над "і" і розкрити правду про те, що з ним сталося.

Щоправда, зробив це він для пропагандистського видання кп, якому навряд чи можна цілком довіряти.

"Натуральний блондин" зізнався, що справді ходить через силу, проте запевнив, що загалом із ним все гаразд.

Також "натуральний блондин" поскаржився на російську пресу, якій все одно, про кого брехати — про українців чи росіян, і головна мета якої — розпускати плітки.

"Наша російська преса любить навішати на людину стільки відразу, що ти вже відчуваєш, що став ближче до землі", – сказав з образою басков.

За словами виконавця, він мав проблеми зі зв’язками на нозі, але лікарі зробили чудову роботу, і відновлення вже не за горами. При цьому він не пояснив, чим викликаний набір їм ваги, але наголосив, що з голосовими зв’язками у нього проблем немає – вони в артиста нібито в цілості та безпеці.

Видання нагадує, що раніше про стан зірки висловився флеболог Сергій Дробязго, який припустив, що на здоров’я виконавця хіта "Шарманка" позначився непростий спосіб життя – постійні перельоти та концерти. Судинний хірург підкреслив, що Миколі обов’язково потрібно зайнятися своїм станом, інакше на нього можуть чекати ще серйозніші наслідки – інсульт чи інфаркт.

Нагадаємо, що на відміну від баскова, Примадонна незабаром після початку війни росії проти України не стала співати хвалебні оди кремлівському диктатору, і поїхала на Землю Обітовану, де насолоджується щастям і любов’ю.