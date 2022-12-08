"Ледь стоїть, нога не згинається": путініст Басков через хворобу практично не може ходити (відео)

На відео чітко видно, що співак сильно шкутильгає: його ліва нога зовсім не згинається

Російський співак-путініст Микола Басков останнім часом помітно погладшав, чим викликав чимало обговорень і глузувань щодо своєї зовнішності. Тепер же в мережі з’явилися докази того, що путініст Басков справді перебуває у жалюгідному стані.

Відповідне відео з одного з останніх виступів Баскова опублікувало видання super. Так, на кадрах видно, що Басков практично не може пересуватися сам.

Як пише видання, на зйомках новорічного концерту Басков єдиний з артистів виходив і йшов зі сцени в непроглядній темряві (у залі для глядачів гасили світло). Під час музичного номера співак помітно уникав пересування сценою, простоявши чотири хвилини на місці в оточенні активного підтанцьовування.

Сам концерт Басков покидав, приховавши обличчя каптуром і чорною маскою. На відео чітко видно, що співак сильно шкутильгає: його ліва нога зовсім не згинається. Як пише Super, на зйомках іншого концерту минулого тижня Баскова записували окремо від решти концерту, коли із зали вже вивели глядачів.

Як писав "Телеграф", раніше Микола Басков з’явився на публіці помітно потовстішим і з розпухлим обличчям. Вже тоді співака запідозрили у приховуванні хвороби.