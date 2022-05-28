Відомий берлінський стиліст надихає мережу яскравими вбраннями у кольорах українського прапора (фото)

Щодня з 24 лютого чоловік робить фотографії у ліфті у кольорах українського прапора.

Відомий у Німеччині стиліст, керівник стайлінг-агентства Perfectprops, Френк Уайлд, з першого дня війни в Україні став на бік українців і протягом усіх днів активно підтримує їх у боротьбі проти росії. Однак робить він це досить незвично та креативно.

На своїй сторінці в Instagram вже понад три місяці Уайлд щодня публікує яскраві знімки у вбраннях у кольорах українського прапора та із символами України.

Перший знімок з’явився 24 лютого 2022 року, коли росія напала на Україну. І після стиліст щодня публікує по одному "ліфтолуку", а фотографується Уайлд завжди в ліфті, або з українським прапором, або з соняшниками чи маками, або ж іншими атрибутами, головне, щоб це все було у кольорах прапора України — у синьо- жовтій гаммі.

Також усі свої публікації стиліст супроводжує відповідними хештегами: Stand With Ukraine, Stop Putin, Слава Україні тощо. Всього на сторінці Уайлда вже понад 90 таких фото.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 23 травня пісню про мужність ЗСУ та нашу майбутню перемогу у війні з російським окупантом випустив український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко).