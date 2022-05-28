Известный берлинский стилист вдохновляет сеть яркими нарядами в цветах украинского флага (фото)

Каждый день с 24 февраля мужчина делает фотографии в лифте в цветах украинского флага.

Известный в Германии cтилист, руководитель стайлинг-агентства Perfectprops, Фрэнк Уайлд, с первого дня войны в Украине стал на сторону украинцев и на протяжении всех дней активно поддерживает их в борьбе против россии. Однако делает он это достаточно необычно и креативно.

На своей странице в Instagram уже больше трех месяцев Уайлд каждый день публикует яркие снимки в нарядах в цветах украинского флага и с символами Украины.

Первый снимок появился 24 февраля 2022 года, в день когда россия напала на Украину. И после, стилист каждый день публикует по одному "лифтолуку", а фотографируется Уайлд всегда в лифте, либо с украинским флагом, либо с подсолнухами или маками, или же другими атрибутами, главное, чтобы это все было в цветах флага Украины — в сине-желтой цветовой гамме.

Также все свои публикации стилист сопровождает соответствующими хэштегами: Stand With Ukraine, Stop Putin, Слава Украине и т.д. Всего на странице Уайлда уже более 90-та таких фото.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 23 мая песню о мужестве ВСУ и нашей будущей победе в войне с российским оккупантом выпустил украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко).