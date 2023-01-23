Українців охопив модний флешмоб із закликом передати ЗСУ танки Leopard

Своїм фото вже поділився відомий український телеведучий Андрій Бєдняков

Восьма зустріч у форматі "Рамштайн", на якій країни, на жаль, не домовилися про передачу танків Україні, спровокувала новий флешмоб серед українців. І як виявилося, наші земляки дуже люблять подібні "заходи", про що говорить також недавній "кастинг для блокбастера".

Отже, із закликом надати Україні танки Leopard, до влади Німеччини почали звертатися за допомогою хештегу #FreeTheLeopards. Суть акції — одягти леопардові речі, зробити селфі та виставити його в мережу з цим хештегом, щоб таким чином закликати до передачі необхідних Україні танків.

"Про леопардовий одяг давно забули, але тепер настав час перебрати свій гардероб! Одягніть свій улюблений леопардовий одяг і опублікуйте селфі з #FreeTheLeopards. Привеземо в Україну танки" — йдеться в анонсі флешмобу в Інстаграм.

До флешмобу вже приєднався найпопулярніший український шоумен Андрій Бєдняков. На своїй сторінці в Instagram він опублікував архівне фото, на якому постав у леопардовій шубі.

"На цій фотографії мені три роки. Моя мама привезла мене до Німеччини. І в цей момент я говорив 29-річному Олафу Шольцю #freetheleopards у 2023 році! Україна має захистити свою територію", — підписав фото Бєдняков.

Також декількома фото у леопардовому одязі поділився і відомий берлінський стиліст Френк Уайлд, який з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну підтримує нашу країну, публікуючи в Інстаграмі "ліфтолуки" у костюмах українського прапора.

Нагадаємо, що, попри попередню відмову надавати Україні танки Leopard 2, західні партнери все ж таки погодилися проводити навчання наших військових з управління цією технікою. Це один із найяскравіших сигналів того, що питання вирішиться позитивно для Києва.

"Телеграф" також розповідав про те, скільки "Леопардів" може надати Україні Німеччина та яку важку зброю готують нам інші країни.