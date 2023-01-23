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Том Круз замість Подоляка та Кіану Рівз у ролі Притули: у мережі провели кастинг до голлівудського блокбастеру про Україну

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Серед інших героїв навіть є пес Патрон Новина оновлена 23 січня 2023, 09:06
Серед інших героїв навіть є пес Патрон. Фото Колаж "Телеграфу"

Не забули українці навіть про путінських пропагандистів

Українці — справді непереможна нація, адже тільки ми під час війни, бомбардувань та постійних відключень світла продовжуємо жартувати і залишаємось на хвилі позитиву. Наприклад останнім часом соціальними мережами розлетівся якийсь віртуальний кастинг на роль українських діячів, якби про події в Україні знімали блокбастер.

Ідея такого кастингу спала на думку користувачеві Твіттеру з ніком Тимчіно морено (@Abscurat). Прочитавши статтю про розслідування вбивства Дениса Кірєєва, він припустив, хто зі світових знаменитостей зміг би зіграти ролі відомих українців, якби Netflix взявся за зйомки серіалу.

"Прочитав гостросюжетну історію про Кірєєва і ми всім тимчатом склали кастинг майбутньої екранізації цього детективу від Netflix", — написав українець і поділився першими ідеями, які з радістю підтримали.

Отже, серед "головних ролей" — керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, військовий експерт Олег Жданов, речник СБУ Артем Дегтяренко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, президент України Володимир Зеленський, і навіть є пес Патрон. Виконавців їхніх "ролей" обирали більше за подібністю до зовнішності. Зазначимо, що вийшло дуже непогано.

Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі

Не забули українці і про іноземних партнерів. Виконавців знайшли також і для ролі Бориса Джонсона, Макрона, Шольца та Ердогана.

Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі

І, звичайно ж, не обійшлося без путінських пропагандистів, колаборантів і навіть знайшли актора, який може зіграти російського кривавого диктатора путіна.

Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі
Як би виглядав кастинг на блокбастер про події в Україні — головні ролі

Також ми пропонуємо вам переглянути ще одну добірку відмінних мемів про українців під час війни. Дивіться смішні картинки та приколи та допомагайте собі рятуватися від стресу.

Теги:
#Фільм #Актори #Флешмоб #Володимир Зеленський #Михайло Подоляк #Кирило Буданов