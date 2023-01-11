Рус

Коли українці бачать пожежу в росії, вони страшенно переживають, хоч би дощ не пішов: веселі жарти для настрою

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Коли українці бачать пожежу в росії, вони страшенно переживають, хоч би дощ не пішов: веселі жарти для настрою Новина оновлена 11 січня 2023, 12:39

Українці зберігають оптимізм навіть у найскладніших умовах

Навіть попри те, що майже рік на території України триває жорстока війна, яку розв’язала росія, українці ні на мить не втратили впевненості у своїй перемозі, позитивному настрої та почутті гумору. Будь-яку ситуацію наші земляки миттєво перетворюють на кумедні меми: чи то митрополит, чи то президент, який сказав неоднозначну фразу в присутності дружини.

Під сміховий "удар" також потрапили і постійні відключення електрики. Навіть можливі блекаути не можуть засмутити українців.

"Телеграф" зібрав добірку різних кумедних мемів, приколів і кумедних картинок про росію, росіян, відключення світла і в принципі про війну. Дивіться і читайте жартівливі жарти, підіймайте собі настрій, і, можливо, навіть дізнавайтеся себе в деяких ситуаціях.

Приколи для відключення світла
Приколи про Зеленського
Приколи про війну
Анекдоти для російських окупантів
Приколи для відключення світла
Жарти про рогозину
Приколи для відключення світла
Приколи для відключення світла
Приколи для відключення світла
Приколи для відключення світла
Смішні картинки про ракети
Приколи для відключення світла
смішні картинки про Зеленського
Приколи про Залужного
Приколи про армію
картинки про відключення світла
картинки про відключення світла
приколи про московський патріархат
картинки про війну
приколи про священиків
приколи про комендантську годину
жарти про атеїстів
картинки про відключення світла

Якщо Вам здалося мало цих приколів для підняття настрою, пропонуємо подивитись ще одну добірку відмінних мемів про українців під час війни.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Приколи #Анекдоти #Смішні анекдоти