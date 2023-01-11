Коли українці бачать пожежу в росії, вони страшенно переживають, хоч би дощ не пішов: веселі жарти для настрою
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Навіть попри те, що майже рік на території України триває жорстока війна, яку розв’язала росія, українці ні на мить не втратили впевненості у своїй перемозі, позитивному настрої та почутті гумору. Будь-яку ситуацію наші земляки миттєво перетворюють на кумедні меми: чи то митрополит, чи то президент, який сказав неоднозначну фразу в присутності дружини.
Під сміховий "удар" також потрапили і постійні відключення електрики. Навіть можливі блекаути не можуть засмутити українців.
"Телеграф" зібрав добірку різних кумедних мемів, приколів і кумедних картинок про росію, росіян, відключення світла і в принципі про війну. Дивіться і читайте жартівливі жарти, підіймайте собі настрій, і, можливо, навіть дізнавайтеся себе в деяких ситуаціях.
Якщо Вам здалося мало цих приколів для підняття настрою, пропонуємо подивитись ще одну добірку відмінних мемів про українців під час війни.