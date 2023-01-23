Том Круз вместо Подоляка и Киану Ривз в роли Притулы: в сети провели кастинг в голливудский блокбастер об Украине

Не забыли украинцы даже о путинских пропагандистах

Украинцы — по истине непобедимая нация, ведь только мы во время войны, бомбежек и постоянных отключениях света продолжаем шутить и остаемся на волне позитива. К примеру в последнее время по социальных сетях разлетелся некий виртуальный кастинг на роль украинских деятелей, если бы о событиях в Украине снимали блокбастер.

Идея такого кастинга пришла в голову пользователю Твиттера с ником Тимчино морено (@Abscurat). Прочитав статью о расследовании убийства Дениса Киреева, он предположил, кто бы из мировых знаменитостей смог сыграть роли известных украинцев, если бы Netflix принялся за съемки сериала.

"Прочитал остросюжетную историю о Кирееве и мы всем тимчатом составили кастинг будущей экранизации этого детектива от Netflix", — написал украинец и поделился первыми идеями, которые с радостью поддержали.

Итого, среди "главных ролей" — руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, военный эксперт Олег Жданов, спикер СБУ Артем Дегтяренко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, президент Украины Владимир Зеленский, и даже есть пес Патрон. Исполнителей их "ролей" выбирали больше по сходству во внешности. Отметим, что получилось очень даже неплохо.

Не забыли украинцы и об иностранных партнерах. Исполнителей нашли также и для роли Бориса Джонсона, Макрона, Шольца и Эрдогана.

И конечно же не обошлось без путинских пропагандистов, коллаборантов и даже нашли актера, который может сыграть российского кровавого диктатора путина.

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