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Когда украинцы видят пожар в россии, они ужасно переживают, хоть бы дождь не пошел: веселые шутки для настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Когда украинцы видят пожар в россии, они ужасно переживают, хоть бы дождь не пошел: веселые шутки для настроения Новость обновлена 11 января 2023, 12:39

Украинцы сохраняют оптимизм даже в самых сложных условиях

Даже несмотря на то, что почти год на территории Украины идет жестокая война, которую развязала россия, украинцы ни на миг не потеряли уверенности в своей победе, позитивного настроя и чувства юмора. Любую ситуацию наши земляки моментально превращают в уморительные мемы: будь то митрополит или даже президент, сказавший неоднозначную фразу в присутствии жены.

Под смеховой "удар" также попали и постоянные отключения электричества. Даже возможные блэкауты не могут опечалить украинцев.

"Телеграф" собрал подборку различных уморительных мемов, приколов и смешных картинок про россию, россиян, отключения света и в принципе о войне. Смотрите и читайте уморительные шутки, поднимайте себе настроение, и, возможно, даже узнавайте себя в некоторых ситуациях.

Приколы про отключения света
Приколы про Зеленского
Приколы про войну
Анекдоты про российских оккупантов
Приколы про отключения света
Шутки про рогозина
Приколы про отключения света
Приколы про отключения света
Приколы про отключения света
Приколы про отключения света
Смешные картинки про ракеты
Приколы про отключения света
смешные картинки про Зеленского
Приколы про Залужного
Приколы про армию
картинки про отключения света
картинки про отключения света
приколы про московский патриархат
картинки про войну
приколы про священников
приколы про комендантский час
шутки про атеистов
картинки про отключения света

Если Вам показалось мало этих приколов для поднятия настроения, предлагаем посмотреть еще одну подборку отличных мемов про украинцев во время войны.

Теги:
#Смех #Шутки #Юмор #Приколы #Анекдоты #Смешные анекдоты