Когда украинцы видят пожар в россии, они ужасно переживают, хоть бы дождь не пошел: веселые шутки для настроения

Даже несмотря на то, что почти год на территории Украины идет жестокая война, которую развязала россия, украинцы ни на миг не потеряли уверенности в своей победе, позитивного настроя и чувства юмора. Любую ситуацию наши земляки моментально превращают в уморительные мемы: будь то митрополит или даже президент, сказавший неоднозначную фразу в присутствии жены.

Под смеховой "удар" также попали и постоянные отключения электричества. Даже возможные блэкауты не могут опечалить украинцев.

"Телеграф" собрал подборку различных уморительных мемов, приколов и смешных картинок про россию, россиян, отключения света и в принципе о войне. Смотрите и читайте уморительные шутки, поднимайте себе настроение, и, возможно, даже узнавайте себя в некоторых ситуациях.

Если Вам показалось мало этих приколов для поднятия настроения, предлагаем посмотреть еще одну подборку отличных мемов про украинцев во время войны.