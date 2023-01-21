"Перший крок зроблено": українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких Leopard 2

Навчання ведення бойових дій на Leopard 2 наблизить отримання бойових машин Україною

Незважаючи на те, що навіть після проведення восьмої зустрічі у форматі "Рамштайн " перспективи отримання Україною танків Leopard 2 залишаються поки що досить невизначеними, наша країна вже домовилася про навчання екіпажів танкістів на німецьких бронемашинах.

Про це в інтерв’ю "Голосу Америки" повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

"Є прорив – це можливість для країн, які володіють Leopard 2, розпочинати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді далі рухатимемося. Я сподіваюся, що Німеччина в спокійному режимі після проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення про можливу передачу танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [для українських] екіпажів програми на Leopard 2" , — сказав глава Міноборони.

За словами Резнікова, домовленості про навчання були досягнуті завдяки "танковим" ініціативам: Польщі щодо Leopard 2 та Британії щодо Challenger 2.

Як відомо, перед зустріччю керівників оборонних відомств на базі "Рамштайн" Україна зверталася до союзників із запитом про надання сучасних західних танків, але 20 січня оголошень про їхнє надання так і не прозвучало.

Нагадаємо, що однією з причин, через яку союзники вирішили поки що не передавати ЗСУ важкі танки Leopard 2 і Abrams, стали тривалі терміни, які необхідні для оволодіння всіма складнощами цих бойових машин. Але ситуація цілком може змінитися, якщо українські екіпажі пройдуть навчання на Leopard 2. Поки що бійцям ВСУ будуть опановувати танки, які будуть передані Великобританією та рядом країн ЄС, зокрема йдеться про Challenger 2.