Україна отримає допомогу, але поки що без танків: глава Пентагону підбив підсумки "Рамштайну-8"

Союзники намагаються передати ЗСУ те, що їм потрібно "зараз"

У п’ятницю, 20 січня, відбулася восьма зустріч у форматі "Рамштайн", яка пройшла на однойменній авіабазі США в Німеччині.

За підсумками зустрічі глава оборонного відомства США Ллойд Остін виступив на брифінгу та підбив її підсумки. Він зазначив, що всі союзники України роблять все необхідне, щоб збільшити ефективність ЗСУ "безпосередньо зараз".

Водночас він розповів, що США та Німеччина поки не передаватимуть танки Україні. Остін аргументував рішення Вашингтона тим, що навчання екіпажів на Abrams займе надто багато часу.

Однак він зазначив, що танки для ЗСУ будуть передані Великою Британією та рядом країн ЄС, зокрема йдеться про Challenger 2.

Глава Пентагону зазначив, що розв'язання питання щодо танків для ЗСУ він очікує ближче до весни, коли Україна перейде в контрнаступ.

Попри це, Україна отримає значну допомогу від низки країн, яка включатиме ППО NASAMS, ППО Patriot, ЗРК Avenger, БМП Bradley, БТР Stryker, гелікоптери та іншу зброю.

Також Остін зазначив, що під час попередньої хвилі мобілізації росіянам вдалося призвати 250 тисяч людей із 300 тисяч очікуваних. Крім того, він наголосив, що російські втрати значно перевищили 100 тисяч осіб.

Глава Пентагону також висловив переконання, що війна зрештою закінчиться переговорами.

Що отримає Україна за підсумками "Рамштайну"

Варто зазначити, що попри те, що рішення щодо танків досягти не вдалося, остаточно питання не закрили. Зокрема про продовження обговорень повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, а віцепрем'єр Польщі Маріуш Блащак зазначив, що низка країн Європи мають намір створити коаліцію з озброєння ЗСУ танками Leopard 2.