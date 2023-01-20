Рішення щодо танків немає, але... Польща зробила оптимістичну заяву

Польща має намір створити коаліцію країн, які мають танки Leopard 2

Незважаючи на те, що на зустрічі "Рамштайн" не схвалили передачу танків Україні, обговорення триватимуть, впевнені у Польщі. Країни, які готові передати Україні танки Leopard 2, мають намір створити коаліцію та дійти одноголосного позитивного рішення.

Про це у своєму Twitter повідомив віце-прем’єр-міністр Польщі Маріуш Блащак. За його словами, зараз у світі 15 країн користуються німецькими "Леопардами".

Під час зустрічі "Рамштайн" 20 січня думки країн розділилися і не вдалося ухвалити одноголосного рішення про передачу танків Україні. Але в Польщі запевнили, що переговори триватимуть, зокрема серед країн, які підтримують відправку Leopard на озброєння ЗСУ для перемоги над росією. За словами Блащака, може бути створена коаліція країн із танками "Леопард", яка допоможе посилити військову міць України.

"Ми також спілкувалися з 15 країнами, які використовують танки Leopard. Ми говорили про оснащення України цими важкими танками. Жодних рішень не приймалося. У нас заплановані подальші зустрічі. Ми послідовно формуємо коаліцію країн, які мають танки Leopard", – заявив глава Міноборони Польщи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що екс-посол України в Німеччині Андрій Мельник жорстко звернувся до Німеччини. Він закликав владу припинити "танкову лялькову виставу" і нарешті відправити танки.

А в НАТО та Пентагоні заявили, що обговорення про передачу Україні "Леопардів" триватимуть. До весни це питання треба вирішити, щоб Україна могла піти у контрнаступ.