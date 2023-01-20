"Рамштайн" не дав добро на передачу танків Україні: що відомо

Німеччина не проти передачі танків Україні, але думки країн-учасниць зустрічі "Рамштайн" розділилися у цьому питанні

Україна не отримає танки — на зустрічі "Рамштайн" не ухвалили відповідного рішення. Деякі країни виступили проти та їх аргументи визнали вагомими.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на заяву нового міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса за підсумками 8-го засідання "Рамштайн". Думки країн-учасниць розділилися.

Деякі країни висунули свої аргументи за те, щоб надати Україні танки. Але представники інших країн виступили проти передачі танків. Але, за словами глави Міноброни Німеччини, їх країна не "стоятиме на шляху партнерів", якщо ті все ж таки вирішать передати зброю Україні.

"У кожної з країн-учасниць є аргументи за поставки, і аргументи проти", – зазначив Пісторіус.

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