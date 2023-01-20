Німеччина має "фундаментальні проблеми" з передачею танків Україні, заявили в Польщі

Польща та інші країни намагаються переконати Німеччину погодитись відправити танки в Україну

У Польщі вважають, що Німеччина має "фундаментальні проблеми" щодо рішення про передачу Україні своїх танків Leopard. У той же час все менше і менше країн мають труднощі з приводу аналогічних рішень.

Видання CNN передає слова заступника міністра закордонних справ Польщі Павла Яблонського, який заявив, що в той час, як дедалі менше країн сьогодні мають труднощі з передачею танків Україні. Німеччина має "фундаментальну проблему".

За його словами, Польща, а також інші держави намагаються переконати німецьку владу погодитися відправити танки до нашої країни.

"Ми давно чуємо такі історії, що якщо ми передамо Україні якусь зброю, то ми спровокуємо путіна. Але вона діє так, що тільки жорстка сила може зупинити її", – зазначає Яблонський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський дорікнув канцлеру ФРН Шольцю через небажання постачати танки.

Також ми повідомляли про те, на яку військову допомогу розраховує Україна за підсумками Восьмого засідання контактної групи з оборони нашої країни у форматі "Рамштайн", яке відбувається 20 січня. Як російський терор, може на це вплинути.