Не Leopard 2 і не Abrams: хто та які танки дасть Україні

Щоправда отримати їх можна за однієї умови

Республіка Кіпр готова передати Україні свої танки Т-80У Щоправда, не просто так, а в обмін на постачання Leopard 2. Про це повідомляє портал Аrmyrecognition.com з посиланням на міністра закордонних справ Кіпру Іоанніса Касулідіса.

Чиновник-островітянин попросив у Єнса Плеттнера, радника із закордонних справ та безпеки канцлера Німеччини Олафа Шольца, обміняти "радянські" танки на німецьку техніку.

Формально Кіпр хоче отримати "Леопарди" від дружньої Греції, яка має 353 таких танки, але теж бажає отримати замість переданих таку ж кількість уже від Німеччини, щоб не знижувати свій оборонний потенціал.

Греція ще влітку заявила, що готова передати Україні частину своєї техніки, але за умови її заміни на сучасніші західні зразки.

На озброєнні Нацгвардії Кіпру складаються 82 Т-80У, удосконалені варіанти досвідченого танка Т-80, які відрізняються посиленим бронюванням і "комірчастим наповнювачем", розробленим, до речі, у Харкові. Також вони захищені динамічним захистом "Контакт-5", покращеним прицілом та ПТРК.

Основне озброєння Т-80У складається з 125-мм гладкоствольної гармати 2А46М-1, яка може вести вогонь від 6 до 8 пострілів за хвилину, завдяки автомату заряджання на 28 снарядів. Весь боєкомплект Т-80 становить 45 снарядів. Також із зброї можна запускати протитанкові ракети з лазерним наведенням на максимальну дальність до 5000 м. Допоміжне озброєння складається з 7,62 мм спареного кулемета ПКТ і 12,7 мм великокаліберного кулемета, встановленого на люку командира.

Також є комбінований нічний приціл ТПН-4 "Буран-ПА/М", система запуску димових гранат 902Б "Хмара" та система пожежогасіння 3ЕЦ13 "Іній".

Хоча в ході чергової, восьмої зустрічі в рамках "Рамштайн" отримання танків у серйозних масштабах поки що не плануються, Україна про всяк випадок домовилася про навчання наших екіпажів танкістів на важких німецьких бронемашинах.