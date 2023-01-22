"Леопарди" для України: стало відомо, скільки танків Берлін зможе віддати Україні

Загалом у офіційного Берліна є понад 300 таких танків, але далеко не всі вони справні

Попри відсутність консенсусу серед європейських партнерів щодо надання Україні танків Leopard 2, це питання продовжує активно обговорюватися. Зокрема, на заході, де вже порахували загальну кількість такої техніки у Німеччини, через яку поки поставок у Києва і немає. На озброєнні Бундестагу наразі знаходиться 312 таких танків, серед яких майже третина є непридатними для використання. Однак 19 танків конкретної модифікації можуть чекати на відправлення до України.

Про це пише Der Spiegel із посиланням на власні джерела. Як відомо, наразі німецький міністр оборони Борис Пісторіус пропрацьовує питання щодо наявності необхідного озброєння, аби не затягувати поставки після прийняття позитивного політичного рішення у цьому питанні.

Як уже згадувалося, всього Німеччина має 312 "Леопардів" різних модифікацій. Станом на сьогодні, 99 із них знаходяться на техобслуговуванні чи в ремонті. Ще один із танків у процесі утилізації.

"У результаті в списку на вкладці "Інвентар війська" є 212 моделей Leopard 2. Серед них різні моделі 2А5, 2А6, 2А7 і 2А7В, що є найсучаснішою версією системи озброєння", — пишуть журналісти.

До речі, останніх у німців немало — аж 53 одиниці. Але не на них може розраховувати Україна. Швидше за все, у разі прийняття позитивного рішення Київ отримає від Берліну 19 одиниць Leopard 2A5. Вони найчастіше використовуються лише під час навчань, при чому за їх допомогою зазвичай позначаються "чужі танки". Загалом їхні бойові характеристики, вважають військові, залишають бажати кращого.

Нагадаємо, що попри відсутність згоди на Заході щодо передачі Україні "Леопардів", наші захисники вже проходять за кордоном навчання щодо освоєння цього виду техніки.

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