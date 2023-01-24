Набагато більше десятка: ЗМІ дізналися, скільки танків США направлять до України

Попередньо відомо, що про постачання офіційно заявлять зі дня на день

США ухвалили рішення щодо постачання Україні танків власного виробництва і вирішили направити на потреби ЗСУ деяку кількість танків M1 Abrams.

Як інформує Politico з посиланням на неназваних представників адміністрації американського президента Джо Байдена, Білий дім розглядає можливість передачі одразу 30 одиниць цієї техніки.

Крім того, видання інформує, що офіційна заява про передачу може бути озвучена найближчими днями. При цьому у низці ЗМІ вже з’явилася інформація, що заява Байдена прозвучить 25 січня.

Одне з джерел видання повідомило, що техніка буде передана через ініціативу USAID, яка дозволяє закуповувати її безпосередньо у виробника, а не брати її із запасів Пентагону.

M1 Abrams є основним танком армії США та став на озброєння ще у 80-х роках. За даними з відкритих джерел, у США є близько 2,6 тисячі одиниць цих танків у різних модифікаціях, а ще майже 3,5 тисяч перебувають на зберіганні.

Попри численність, деякі американські чиновники висловили скепсис щодо того, що передача "Абрамсів" відіграє вагому роль у можливостях ЗСУ, оскільки танк складний у навчанні та вимагає довгих логістичних ланцюжків для обслуговування. Ще одним мінусом вони назвали те, що замість звичайного палива танк використовує авіаційне.

Як повідомлялося раніше, канцлер ФРН Олаф Шольц висунув умову про передачу американських танків ЗСУ перед тим, як розблокувати постачання танків "Леопард 2".

Водночас у ЗМІ вже з’явилася інформація, що Шольц ухвалив рішення про розблокування постачання танків німецького виробництва та планує відправити в Україну близько 10 одиниць Leopard 2A6.