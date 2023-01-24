США знайшли спосіб вплинути на Німеччину щодо танків: такого Україні ще не давали

Танки Abrams можуть з’явитися в Україні

Джо Байден готовий передати Україні партію танків Abrams. Таким чином президент США нібито хоче вплинути на Німеччину, яка поки що не наважується постачати нашій країні свої танки Leopard 2.

Про це повідомляє телеканал телеканал Sky News Arabia, посилаючись на відповідальну особу в Пентагоні.

За даними журналістів, мова йде про 10 одиниць танків Abrams. Співрозмовник каналу висловив свою думку, що ФРН "необхідно перестати впертись і передати "Леопарди" Україні".

"Байден готовий передати 10 Abrams Україні для тиску на Німеччину для того, щоб та передала (Україні — Ред. ) Leopard 2", — передають слова джерела журналісти.

З точки зору джерела, для протистояння очікуваної військової операції росії Україні потрібні 500 танків.

У свою чергу журналісти The Wall Street Journal уточнюють, що Білий дім може оголосити про передачу Україні "значної кількості" танків Abrams вже цього тижня.

"Угода усуне розбіжності між США, німцями та іншими європейцями щодо надання танків Україні на вирішальному етапі війни. Київ готує контрнаступ, щоб спробувати повернути українську територію, а росія мобілізує війська для власних операцій", — йдеться у матеріалі.

Варто зазначити, що нещодавно чиновник із Адміністрації президента Джо Байдена заявив, що у США виключають передачу військової допомоги Україні у вигляді важких бойових танків Abrams.

Нагадаємо, що 20 січня членам НАТО на зустрічі "Рамштайн" не вдалося досягти єдиного рішення щодо постачання танків Україні. При цьому, глава глави Міноброни Німеччини заявив, що його країна не "стоятиме на шляху партнерів", якщо ті все ж таки вирішать передати зброю Україні.

У Польщі взагалі вважають, що Німеччина має "фундаментальні проблеми" з передачею танків Україні, але республіка спільно з іншими країнами намагається переконати її погодитися відправити танки в Україну.

Раніше ми писали, що у новому масштабному пакеті військової допомоги Україні від Німеччини не згадувалося про танки. Глава Бундесверу заявив, що акцент у ньому буде зроблено на ППО.