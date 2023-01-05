У Байдена исключают поставку танков "Абрамс" Украине: в чем причина
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В Белом доме объяснили, почему поставки танков Abrams невозможны
В Администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена исключают передачу военной помощи Украине в виде тяжелых боевых танков Abrams. Невозможность поставок объясняют техническими причинами.
Один из высокопоставленных чиновников из Белого дома в комментарии американской ежедневной газете The Washington Post объяснил, что каждый танк Abrams весит примерно 55 тонн и имеет газотурбинный двигатель. В работе он потребляет большое количество топлива. Кроме того, по его словам, эти танки подвержены поломкам и требуют обширного опыта обслуживания.
Отмечается, что Abrams настолько тяжелые, что в 2019 году бывшему президенту США Дональду Трампу отказали в планах включить данную технику на празднование Дня независимости в Вашингтоне. Это объяснили тем, что гусеницы танков из стальных пластин разрушат городские улицы.
Abrams является американским танком третьего поколения, принятым на вооружение в 1980 году. В настоящее время это один из наиболее тяжёлых танков. Было также выпущено несколько его модификаций.
Характеристики:
- В зависимости от версии его масса составляет от 54 до 66 тонн;
- Боевая масса: от 54 т (модификация М1) до 66,8 т (модификация M1A2SEP v.3);
- Экипаж: 4 человека;
- Калибр и тип пушки: 120 мм гладкоствольная;
- Пулеметы: 1×12,7 мм, 2×7,62 мм;
- Скорость по шоссе: 68 км/ч;
- Мощность двигателя: 1500 л/с.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит в 2023 году ту помощь от союзников, которую не получила в прошлом. По его словам, в Украине также ожидают развертывания американской системы Patriot в ближайшее время.